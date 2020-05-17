«Шальке-04» поддержал Джефферсона Фарфана, который заразился коронавирусом

«Шальке-04» поддержал нападающего московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона Фарфана, который заразился коронавирусом.

«Поправляйся скорее, Джефф!» — написала пресс-служба клуба в официальном "твиттере" «Шальке-04».

Фарфан защищал цвета «Шальке-04» с 2008 по 2015 год. В составе команды — обладатель Кубка и Суперкубка Германии. За немецкий клуб форвард провёл 170 матчей и стал автором 39 забитых мячей.

Перуанец стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года. С того момента провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона.

Вчера, 16 мая, «Локомотив» подтвердил, что у форварда был обнаружен коронавирус.