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Пресс-конференции и микст-зоны в РПЛ будут временно отменены

Пресс-конференции и микст-зоны в РПЛ будут временно отменены
Футбол / РПЛ 0

Стал известен медицинский протокол Российской Премьер-Лиги по работе со СМИ. Данная информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ.

Рекомендуется организация общения футболистов, тренеров, сотрудников Клуба с журналистами путём интернет или телефонной связи.

Пресс-конференция после матча может быть проведена только в режиме видеоконференции.

Контент, который будет разрешен к записи в рамках производства трансляций матчей РПЛ:
— интервью с главными тренерами;
— послематчевые флеш-интервью с игроками;
— послематчевые флеш-интервью с тренерами.

Запрещённые действия на время проведения матчей без зрителей:
— пресс-конференции;
— микст-зоны;
— интервью;
— видеосъёмка в раздевалках команд;
— все дополнительные съёмки клубными ТВ и ОВ.

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