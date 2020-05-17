Пресс-конференции и микст-зоны в РПЛ будут временно отменены

Стал известен медицинский протокол Российской Премьер-Лиги по работе со СМИ. Данная информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ.
Рекомендуется организация общения футболистов, тренеров, сотрудников Клуба с журналистами путём интернет или телефонной связи.
Пресс-конференция после матча может быть проведена только в режиме видеоконференции.
Контент, который будет разрешен к записи в рамках производства трансляций матчей РПЛ:
— интервью с главными тренерами;
— послематчевые флеш-интервью с игроками;
— послематчевые флеш-интервью с тренерами.
Запрещённые действия на время проведения матчей без зрителей:
— пресс-конференции;
— микст-зоны;
— интервью;
— видеосъёмка в раздевалках команд;
— все дополнительные съёмки клубными ТВ и ОВ.
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