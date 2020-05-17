Пресс-конференции и микст-зоны в РПЛ будут временно отменены

Стал известен медицинский протокол Российской Премьер-Лиги по работе со СМИ. Данная информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ.

Рекомендуется организация общения футболистов, тренеров, сотрудников Клуба с журналистами путём интернет или телефонной связи.



Пресс-конференция после матча может быть проведена только в режиме видеоконференции.



Контент, который будет разрешен к записи в рамках производства трансляций матчей РПЛ:

— интервью с главными тренерами;

— послематчевые флеш-интервью с игроками;

— послематчевые флеш-интервью с тренерами.



Запрещённые действия на время проведения матчей без зрителей:

— пресс-конференции;

— микст-зоны;

— интервью;

— видеосъёмка в раздевалках команд;

— все дополнительные съёмки клубными ТВ и ОВ.