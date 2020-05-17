Николо Дзаньоло может перейти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику римской «Ромы» Николо Дзаньоло, утверждает Il Tempo.
По данным источника, английский клуб рассматривает возможность приобретения хавбека в летнее трансферное окно. Впрочем, Дзаньоло не является приоритетной трансферной целью мерсисайдцев. «Рома» не исключает вероятности продажи игрока из-за финансовых проблем.
Дзаньоло перешёл в «Рому» летом 2019 года из миланского «Интера». Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (15 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. В настоящее время игрок восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.
- 17 мая 2020
-
16:23
-
16:17
-
15:59
-
15:43
-
15:39
-
15:32
-
15:04
-
14:39
-
14:37
-
14:12
-
14:12
-
14:03
-
13:56
-
13:47
-
13:36
-
13:25
-
13:11
-
13:08
-
12:58
-
12:40
-
12:39
-
12:11
-
11:56
-
11:50
-
11:40
-
11:29
-
11:21
-
10:56
-
10:54
-
10:42
-
10:24
-
10:17
-
10:17
-
09:58
-
09:46