Николо Дзаньоло может перейти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику римской «Ромы» Николо Дзаньоло, утверждает Il Tempo.

По данным источника, английский клуб рассматривает возможность приобретения хавбека в летнее трансферное окно. Впрочем, Дзаньоло не является приоритетной трансферной целью мерсисайдцев. «Рома» не исключает вероятности продажи игрока из-за финансовых проблем.

Дзаньоло перешёл в «Рому» летом 2019 года из миланского «Интера». Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (15 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. В настоящее время игрок восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.