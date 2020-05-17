Директор «Болоньи»: мы не можем претендовать на трансфер Златана Ибрагимовича

Директор «Болоньи» Вальтер Сабатини прокомментировал высказывание главного тренера клуба Синиши Михайловича о возможном трансфере нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

«Дело в их дружбе и взаимном восхищении. Трансфер Ибрагимовича — это не то, на что „Болонья“ могла бы претендовать. Он однозначно повысил бы уровень наших игроков, и это было бы чудесно, но не могу сказать, что верю в такую возможность. У нашего тренера хорошие отношения с Ибрагимовичем, но не знаю, сможет ли это перерасти в переговоры», — приводит слова Сабатини Sky Sport Italia.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В этом сезоне 38-летний шведский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.