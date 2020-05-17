Президент ФНЛ объяснил решение о завершении сезона в лиге

Президент ФНЛ Игорь Ефремов объяснил решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в лиге.



«Нужно понимать, как эта ситуация развивалась. Была создана рабочая группа, она состояла из президента Премьер-Лиги, из президента ПФЛ, мы достаточно подробно разрабатывали различные сценарии. Но на первом же этапе мы должны понимать: необходимо сыграть 11 туров в ФНЛ. Если вы посмотрите на календарь, который сейчас утвердила Премьер-Лига, то просто физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки. С учётом того, что РПЛ и календарь следующего сезона начинаются 2 августа.

На исполкоме было присутствие всех членов. Была подготовлена очень подробная презентация генеральным секретарём. Ни у одного члена исполкома после доклада не возникло вопросов и даже желания эти вопросы обсуждать. Просто невозможно доиграть. К дальнейшим историям, связанным с перелётами, медицинским протоколом, мы даже не дошли, потому что невозможно через два дня на третий вместить все туры, включая Кубок и стыковые матчи, в тот промежуток времени, который нам отвели", — приводит слова Ефремова сайт телеканала «Матч ТВ».