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Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершён досрочно

Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершён досрочно
Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершён досрочно
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» объявил итоги сегодняшнего совещания исполнительного комитета организации.

Нынешние розыгрыши Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги, первого и второго по силе дивизионов российского футбола соответственно, было решено не доигрывать. Турниры завершены досрочно по состоянию на 17 марта, когда было приостановлено проведение матчей.

Нынешний сезон в ФНЛ и ПФЛ, как и практически все турниры в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. При этом сегодня было принято решение доиграть чемпионат России.

Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020

Турнирная таблица ПФЛ сезона-2019/2020.

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