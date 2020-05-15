Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершён досрочно

Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» объявил итоги сегодняшнего совещания исполнительного комитета организации.



Нынешние розыгрыши Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги, первого и второго по силе дивизионов российского футбола соответственно, было решено не доигрывать. Турниры завершены досрочно по состоянию на 17 марта, когда было приостановлено проведение матчей.



Нынешний сезон в ФНЛ и ПФЛ, как и практически все турниры в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. При этом сегодня было принято решение доиграть чемпионат России.



Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020



Турнирная таблица ПФЛ сезона-2019/2020.