«Кёльн» сыграл вничью с «Майнцем», ведя со счётом 2:0

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал «Майнц». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась со счётом 2:2.



Уже на 6-й минуте главный арбитр встречи Гвидо Винкманн назначил пенальти в ворота «Майнц», который успешно реализовал форвард «Кёльна» Марк Ут. В начале второго тайма, на 53-й минуте, полузащитник Флориан Кайнц увеличил преимущество хозяев в счёте. Через 8 минут форвард «Майнца» Тайво Авонийи сократил отставание. На 72-й минуте матча хавбек гостей Пьер Кунде сравнял счёт.



«Кёльн» набрал 33 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Майнц» (27) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», набравшая 55 очков в 25 матчах.