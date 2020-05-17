«Кёльн» сыграл вничью с «Майнцем», ведя со счётом 2:0
В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал «Майнц». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась со счётом 2:2.
Уже на 6-й минуте главный арбитр встречи Гвидо Винкманн назначил пенальти в ворота «Майнц», который успешно реализовал форвард «Кёльна» Марк Ут. В начале второго тайма, на 53-й минуте, полузащитник Флориан Кайнц увеличил преимущество хозяев в счёте. Через 8 минут форвард «Майнца» Тайво Авонийи сократил отставание. На 72-й минуте матча хавбек гостей Пьер Кунде сравнял счёт.
«Кёльн» набрал 33 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Майнц» (27) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», набравшая 55 очков в 25 матчах.
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