Руни: Пак Чжи Сун был почти так же важен для «Манчестер Юнайтед», как Роналду

Нападающий «Дерби Каунти» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в своей колонке для The Sunday Times поделился мнением о бывшем полузащитнике манкунианцев Пак Чжи Суне.
«С ума сойти — если сейчас упомянуть Криштиану Роналду при 12-летних, они бы сразу сказали: «Да, он был великолепным игроком «Манчестер Юнайтед». При этом они могут не знать, кто такой Пак Чжи Сун. Однако все, кто играл с Паком, знают, что он был почти так же важен для успеха нашей команды. Пак многое дал нашему коллективу, а я хочу говорить о команде. Именно такие игроки, а не звёзды, самое важное в спорте", — приводит слова Руни Daily Mail.
Пак Чжи Сун известен по своим выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в 2005—2012 годах, а также за сборную Южной Кореи, за которую провёл 100 матчей. В настоящее время работает в структуре «Манчестер Юнайтед».
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