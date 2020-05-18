Румменигге: думаю, что союз «Баварии» с Нойером продолжится

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с продлением контракта с 34-летним немецким голкипером Мануэлем Нойером.

«Переговоры по-прежнему продолжаются, но у меня имеется осторожный оптимизм в их завершении. Ожидаю, что Мануэль скоро примет предложение «Баварии».

Мануэль знает, что у него есть «Бавария», в свою очередь «Бавария» тоже нуждается в нём. Поэтому я думаю, что этот союз в будущем будет продолжен», — сказал Карл-Хайнц в интервью Sky Sports Germany.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила Нойеру соглашение на три года с годовой зарплатой в € 12 млн, но сам голкипер хочет соглашение минимум до 2024 года.



Нойер защищает цвета «Баварии» с 2011 года, а до этого выступал за «Шальке-04», воспитанником которого является. В сборную Германии голкипер вызывается с 2009 года. Является чемпионом мира 2014 года.