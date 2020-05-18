Румменигге: думаю, что союз «Баварии» с Нойером продолжится

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с продлением контракта с 34-летним немецким голкипером Мануэлем Нойером.
«Переговоры по-прежнему продолжаются, но у меня имеется осторожный оптимизм в их завершении. Ожидаю, что Мануэль скоро примет предложение «Баварии».
Мануэль знает, что у него есть «Бавария», в свою очередь «Бавария» тоже нуждается в нём. Поэтому я думаю, что этот союз в будущем будет продолжен», — сказал Карл-Хайнц в интервью Sky Sports Germany.
Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила Нойеру соглашение на три года с годовой зарплатой в € 12 млн, но сам голкипер хочет соглашение минимум до 2024 года.
Нойер защищает цвета «Баварии» с 2011 года, а до этого выступал за «Шальке-04», воспитанником которого является. В сборную Германии голкипер вызывается с 2009 года. Является чемпионом мира 2014 года.
- 18 мая 2020
-
03:02
-
02:42
-
02:18
-
01:59
-
01:48
-
01:27
-
00:45
-
00:23
-
00:16
- 17 мая 2020
-
23:53
-
23:42
-
23:35
-
23:16
-
23:11
-
22:43
-
22:39
-
22:19
-
22:05
-
21:40
-
21:25
-
21:15
-
21:02
-
20:54
-
20:33
-
20:28
-
20:09
-
19:52
-
19:42
-
19:32
-
19:23
-
19:11
-
18:58
-
18:42
-
18:26
-
18:23