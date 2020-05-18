«Фергюсон уничтожил меня». Нани рассказал, как не реализовал пенальти в игре с «Фулхэмом»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал о своих воспоминаниях об игре 2-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» в 2010 году, который завершился вничью 2:2.
«Я играл невероятно, у меня была огромная уверенность в себе. Мы заработали пенальти, Райан Гиггз пошёл бить, но я почувствовал уверенность в себе, а Гиггз мне ничего не сказал и я пошёл к точке сам. Но я не забил. Гол сделал бы счет 3:1 в нашу пользу, так что после матча в раздевалке Фергюсон уничтожил меня (матч завершился 2:2, — прим. ред.). Он буквально кричал: «Нани, кем ты себя возомнил? Кто тебе дал право пробить пенальти? Райан? А затем он уничтожил Райана Гиггза, требуя объяснить, почему он разрешил мне подойти к точке. Райан ответил: «Он схватил мяч, и я позволил ему». Этот день был невероятным! Я отвёз Фергюсона домой, но он не разговаривал со мной всю дорогу. Мне было очень неудобно.
В начале я очень боялся его. Как с отцом, когда ошибаешься или делаешь что-то не так. Я видел, как он разговаривал с другими игроками, и хотел тоже принимать участие в этом. Однако я не знал, что сказать. Я боялся его, пока не научился лучше понимать английский язык и выражать свои мысли.
Мой английский никогда не был идеальным и никогда не будет. Тогда было хуже, чем сейчас. Когда я осознал, что могу больше говорить с Фергюсоном, он начал подходить ко мне и уделять больше внимания. С тех пор я узнал больше о сэре Алексе Фергюсоне», – приводит слова Нани Goal.
Нани выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2014 год, а в сезоне-2014/2015 играл на правах аренды за родной «Спортинг». С прошлого года 33-летний португалец защищает цвета «Орландо Сити».
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