Нани: в Новый год игроки «МЮ» могли приехать на занятия пьяными. Тренера это не волновало

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани поделился воспоминаниями о праздновании особых дней в Англии.



«У меня не было проблем с вечеринками и опозданиями. В правильное время это было допустимо. К примеру, если бы завтра у меня был выходной, то сегодня я мог бы отдохнуть. Или в особые дни – Рождество, Новый год. В Англии никто не заботится об этом. В Новый год мы даже могли приехать на тренировку пьяными, и тренера это не волновало. Он знал, как вести себя с игроками, и понимал, что в такие дни к ним не нужно предъявлять особых требований. Мы играли целый год без перерывов, и если в один день Уэс Браун напьётся, то что тут поделаешь? Это была радость, момент расслабления. Мы даже тренировались по-другому и больше веселились», — цитирует Нани Tribunaexpresso.pt.



Нани выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2014 год, а в сезоне-2014/2015 играл на правах аренды за родной «Спортинг». С прошлого года 33-летний португалец защищает цвета «Орландо Сити».

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