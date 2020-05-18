Аспас поддержал одноклубника, оштрафованного на € 60 тыс. за нарушение карантина

Капитан «Сельты» Яго Аспас выразил поддержку датскому нападающему команды Пионе Систо, который был оштрафован руководством клуба на 60 тыс. за нарушение карантина.



«Я не знаю, что произошло, на 100%. Если бы знал, мог бы или отругать его, или помочь так, как только смогу. Это молодой парень, который находится далеко от дома. Это всегда очень трудно для всех. Он плохо знает язык, и мы все стараемся ему помочь», — отметил Аспас в прямом эфире программы El Partidazo на канале Movistar.



Напомним, датский игрок самовольно покинул Испанию во время карантина. Футболист отправился на автомобиле на родину во время разгара эпидемии. Позже он признался, что не выполнял программу индивидуальных тренировок, составленную тренерским штабом «Сельты».

Форвард «Сельты» оштрафован на € 60 тыс. за нарушение карантина