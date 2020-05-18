«Санчо может выиграть «Золотой мяч». Харгривз сравнил англичанина с Руни и Неймаром

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз поделился мнением о хавбеке дортмунской «Боруссии» Джейдоне Санчо, которым интересуются «красные дьяволы».

«Санчо стоит много денег, но речь идёт о том, кто в течение следующего десятилетия станет уникальным футболистом. Он может выиграть «Золотой мяч». Его влияние на игру уже весьма удивительное.

Многие люди говорят, что молодым футболистам нужно время на развитие, но есть такие парни, как Уэйн Руни и Джейдон. Это великие и исключительные игроки. У них всё по-другому.

Санчо делает на поле почти то же самое, что и Неймар. Он способен прорваться к воротам, когда соперник сидит глубоко в обороне. Когда мало свободного места, он находит его.

Я работал на матче «Боруссия» — «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Джейдон сыграл лучше всех, даже лучше Неймара и Килиана Мбаппе. Это исключительный футболист», — цитирует Харгривза Goal со ссылкой на BT Sport.