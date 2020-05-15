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Тарасов — о зарплатах футболистов: мы не воруем эти деньги, нам такие условия создали

Тарасов — о зарплатах футболистов: мы не воруем эти деньги, нам такие условия создали
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением об отношении к футболистам в России.

«Я не считаю, что футболисты просто так получают. Одни травмы, одни тренировки. Спорт – это тяжёлый вид, тяжелейший. Я с пяти лет начал заниматься спортом, и за весь этот период у меня было 12 операций. Ну это мне так не повезло, или наоборот повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам такие условия создали. Мы в чём виноваты? Нам предлагают – мы подписываем. Мы тратим своё здоровье.

Наверное, обидно может быть другим видам спорта, есть зарплаты меньше. Те же бойцы MMA. У меня очень много друзей, которые дерутся. Там вообще копейки платят, если не брать Америку», — сказал Тарасов в интервью каналу Super в YouTube.

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