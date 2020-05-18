Уткин: увольнение Сёмина разыграно бездарно. Но это не отменяет того, что он пенсионер

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Юрии Сёмине, который покинет московский клуб в конце мая в связи с истечением контракта.



«У меня есть позиция, что Юрий Сёмин – тренер, которому место на пенсии. Уважаемый, почётный, но он не подходит амбициозному клубу, который играет в Лиге чемпионов от России. Это моё мнение, оно не относится к тому, сколько у Сёмина осталось лет контракта, кто придёт ему на смену, это мнение не означает никакого специального отношения к совету директоров, который за это время уже поменял состав. Да что там – два разных генеральных директора работали в последний приход Сёмина. Моя позиция продиктована взглядом на работу Сёмина, вот и всё.



Не спорю, что можно было разыграть ситуацию по-другому. Абсолютно согласен, что это разыграно и подано всё было бездарно. Кто с этим спорит? Но всё это не отменяет того, что Юрий Павлович Сёмин – пенсионер. И сэр Алекс Фергюсон, которого только что авторитетнейший журнал признал лучшим тренером мира в истории, к возрасту Юрия Павловича уже два года не работал, хотя выиграл всё на свете, понимаете?! Тоже человек критически к себе относился», — сказал Уткин в ходе беседы с агентом Дмитрием Селюком при участии корреспондента «Чемпионата» Дмитрия Егорова.