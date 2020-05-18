«Предложите тело Лобановского посадить на скамейку». Уткин ответил Селюку насчёт Сёмина

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».



«Мадридский «Реал» каждый год выходит в Лигу чемпионов и иногда меняет главного тренера. Юпп Хайнкес выиграл в «Баварии» Лигу чемпионов и был заменён по окончании контракта. Это что за аргументы вообще? Какого они уровня? Ну да, бывает так, бывает сяк. Мне трудно противостоять этим очевидным истинам. Все говорят очевидные вещи. Но какое это имеет отношение к тому, что Сёмин – лучший вариант на ближайшие два-три года?! Пожалуйста, аргументируйте.



В противном случае, господин Селюк, свяжитесь со своим другом Игорем Суркисом и предложите ему что-нибудь сделать с телом Валерия Лобановского. Посадить его на тренерскую скамейку, например. Он, в конце концов, самый заслуженный в истории киевского «Динамо». Давайте говорить серьёзно о том, что будет, а не о том, что было или есть», — сказал Уткин в ходе дебатов с агентом Дмитрием Селюком, опубликованных на YouTube-канале корреспондента «Чемпионата» Дмитрия Егорова.



Ранее было объявлено, что Сёмин покинет «Локомотив» в конце мая, когда истечёт его контракт. Новым главным тренером «железнодорожников» станет серб Марко Николич.