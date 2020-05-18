Лав: Гинер при всех называл меня сыном. Порой даже было неловко

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за бразильский «Коринтианс», рассказал об отношениях с президентом «армейцев» Евгением Гинером.
«К президенту ЦСКА я до сих пор отношусь с трепетом и чрезвычайным уважением. Он одинаково хорошо ладил со всеми игроками, со всеми был учтив и уважителен.
Мы давно не общались, но уверен, что это взаимно. Он по-прежнему мне дорог, я его уважаю и уверен, что он относится ко мне так же. Он при всех называл меня сыном, при всей команде, порой даже было неловко.
Он говорил: «Я всех вас люблю, но Вагнер для меня особенный. Он мне как сын». А когда на матчи приходил его сын, он называл меня братом: «Брат, брат!»
Было очень приятно. Эти воспоминания я сохраню в сердце навсегда. Поэтому я люблю и уважаю ЦСКА и, конечно, президента. Он много сделал для того, чтобы я отдал клубу семь лет жизни», — цитирует Лава пресс-служба УЕФА.
- 18 мая 2020
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