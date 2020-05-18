Лав: Газзаев в перерыве финала Кубка УЕФА пинал всё, что видел, ругался последними словами

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что делал и говорил главный тренер Валерий Газзаев в перерыве финала Кубка УЕФА с лиссабонским «Спортингом».
Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу португальского клуба. Во второй половине «армейцы» забили трижды и стали победителями турнира.
«В раздевалке Валерий Газзаев, наш тренер… Боже мой! Я до этого много раз видел его сердитым, но он так вошёл в раздевалку, что просто с ума сойти!
Он пинал всё, что под руку попало, ругался последними словами, ему было плевать. Как только он нас не называл. Сказал: «Значит так. Если вы не вернётесь на поле и не сделаете, что мы планировали, над чем работали, то нет смысла играть второй тайм. Сидите здесь и отдайте им кубок».
И не только! Добавил ещё с 50 ругательств на русском, и всё это, конечно, не в спокойном тоне. И правильно сделал, потому что команда была в плохом состоянии. Это нас встряхнуло», — цитирует Лава пресс-служба УЕФА.
- 18 мая 2020
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