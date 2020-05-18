«Я играл в футбол с Путиным!» Лав — о встрече ЦСКА с президентом России

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за бразильский «Коринтианс», рассказал, как «армейцы» встречались с президентом России Владимиром Путиным после победы в Кубке УЕФА в 2005 году.

«Когда я вернулся в Россию после отпуска, мы встречались с мэром Москвы, с премьер-министром, а потом — с президентом страны, Путиным. На встречу с Путиным не приехал наш переводчик, только игроки и тренерский штаб. Путин что-то говорил, а мы… мы просто сидели.

Забавная сцена произошла, когда мы фотографировались с президентом. Кубок стоял на полу, на нем лежал мяч, и я решил: «Надо что-то сделать, чтобы запомнилось». Я взял мяч и бросил Путину, чтобы он понабивал.

Запись обошла всю Бразилию: я играю в футбол с Путиным в России после победы в Кубке УЕФА. Такое не забывается. Я и фотографию храню. Буду помнить до конца жизни. Я играл в футбол с Путиным!» — приводит слова Лава пресс-служба УЕФА.