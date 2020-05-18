Вагнер Лав рассказал, кто из игроков ЦСКА пил водку после победы в Кубке УЕФА

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за бразильский «Коринтианс», рассказал, как «армейцы» отмечали победу в Кубке УЕФА в 2005 году.
«О да. Русским нравится водка. Очень её любят. Кажется, один из близнецов (Березуцких. — Прим. «Чемпионата»)… с виду они похожи, но по характеру очень разные. Алексей поспокойнее, а Василий — более чокнутый. Он был одним из тех, кого победа привела в дикий восторг.
Он отметил ударно, и выпивал, и веселился, и тому подобное. Мы с Даниэлом Карвальо тоже постарались, а из русских — Вася главным образом, это точно», — приводит слова 35-летнего бразильца пресс-служба УЕФА.
В финале турнира ЦСКА обыграл лиссабонский «Спортинг». Первый тайм матча завершился со счётом 1:0 в пользу португальского клуба. После перерыва «армейцы» забили трижды и одержали победу.
- 18 мая 2020
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