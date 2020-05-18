Газзаев: в перерыве финала Кубка УЕФА я достал икону и футболисты ЦСКА её целовали

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился воспоминаниями о победном финале Кубка УЕФА сезона-2004/2005 с лиссабонским «Спортингом» (3:1). После первого тайма российский клуб проигрывал со счётом 0:1, но во второй половине забил три гола и стал обладателем трофея.

«Естественно, в перерыве были внесены небольшие тактические коррективы в индивидуальных позициях. Но я понимал, что именно в таком матче этого мало. Нужно достучаться до душ и сердец футболистов. Вселить в них веру. Вот что я сказал тогда: «Если вы не выиграете этот финал, то всю свою жизнь будете помнить, что дошли до финала — и проиграли. Но если вы победите, то станете первыми, кто добился уникального результата в истории российского и советского футбола! Ваша задача — использовать этот невероятный шанс».



И без божьего благословения не обошлось. Я всегда ношу с собой икону с обликом господа бога нашего Иисуса Христа. Она и сейчас со мной. Во время матчей клал её в карман пиджака, с левой стороны возле сердца. В перерыве я достал её. И перед выходом на поле каждый футболист (кроме тех, кто придерживался другой веры) её целовал. А я повторял: «Верьте! Верьте! Господь нам поможет!» Конечно, это помогло. Самое главное — чтобы в душе была вера. Если ты веришь, то ты способен на многое», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».