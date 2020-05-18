Фелиш: если бы всё зависело от «Атлетико», мы бы начали играть уже в эти выходные

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш отметил, что команда уже готова к возобновлению сезона в чемпионате Испании. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



«Мы чувствуем себя очень хорошо и рады вернуться к тренировкам. Если бы всё зависело от нас, мы бы начали играть уже в эти выходные. Но придётся подождать и усердно работать, чтобы удачно выступить после возобновления сезона.



Мы усердно занимались дома, чтобы не потерять физическую форму и без особых проблем вернуться к кардиотренировкам. Теперь мы снова начали работать с мячом и будем заниматься этим каждый день, чтобы вернуться в привычное русло. Я скучал по тренировкам с партнёрами по команде», — приводятся слова Фелиша на официальном сайте «Атлетико».