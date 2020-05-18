Фелиш: если бы всё зависело от «Атлетико», мы бы начали играть уже в эти выходные
Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш отметил, что команда уже готова к возобновлению сезона в чемпионате Испании. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Мы чувствуем себя очень хорошо и рады вернуться к тренировкам. Если бы всё зависело от нас, мы бы начали играть уже в эти выходные. Но придётся подождать и усердно работать, чтобы удачно выступить после возобновления сезона.
Мы усердно занимались дома, чтобы не потерять физическую форму и без особых проблем вернуться к кардиотренировкам. Теперь мы снова начали работать с мячом и будем заниматься этим каждый день, чтобы вернуться в привычное русло. Я скучал по тренировкам с партнёрами по команде», — приводятся слова Фелиша на официальном сайте «Атлетико».
Кассано: платить € 120 млн за Фелиша, проведшего один хороший сезон, – это слишком много
- 18 мая 2020
-
22:39
-
22:31
-
22:25
-
22:19
-
21:53
-
21:44
-
21:29
-
21:12
-
21:07
-
20:40
-
20:38
-
20:17
-
20:16
-
19:51
-
19:49
-
19:37
-
19:26
-
19:08
-
18:55
-
18:43
-
18:31
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
17:55
-
17:54
-
17:41
-
17:35
-
17:16
-
17:13
-
16:59
-
16:55
-
16:44
-
16:20
Партнерский контент