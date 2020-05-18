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Ракитич — о возобновлении сезона: Бундеслига имеет огромное преимущество перед нами

Ракитич — о возобновлении сезона: Бундеслига имеет огромное преимущество перед нами
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о возобновлении сезона в Бундеслиге.

«Мы видели несколько матчей Бундеслиги. Разговаривал с бывшими партнёрами из Германии, говорил с Нойером и Перишичем из „Баварии“. Они имеют огромное преимущество перед нами.

Приятно видеть, что Бундеслига смогла возобновить сезон, ведь эта тема волнует всех. Конечно, печально, что на трибунах нет зрителей и игрокам на скамейке приходится соблюдать дистанцию, но футбол вернулся и всё прошло очень хорошо. Надеюсь, и чемпионат Испании в скором времени сможет возобновиться», — приводит слова Ракитича официальный сайт «Барселоны».

Чемпионат Германии был возобновлён 16 мая. Сезон в Примере приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Испании игроки уже приступили к тренировкам.

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