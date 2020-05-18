Ракитич — о возобновлении сезона: Бундеслига имеет огромное преимущество перед нами

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о возобновлении сезона в Бундеслиге.
«Мы видели несколько матчей Бундеслиги. Разговаривал с бывшими партнёрами из Германии, говорил с Нойером и Перишичем из „Баварии“. Они имеют огромное преимущество перед нами.
Приятно видеть, что Бундеслига смогла возобновить сезон, ведь эта тема волнует всех. Конечно, печально, что на трибунах нет зрителей и игрокам на скамейке приходится соблюдать дистанцию, но футбол вернулся и всё прошло очень хорошо. Надеюсь, и чемпионат Испании в скором времени сможет возобновиться», — приводит слова Ракитича официальный сайт «Барселоны».
Чемпионат Германии был возобновлён 16 мая. Сезон в Примере приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Испании игроки уже приступили к тренировкам.
- 19 мая 2020
-
00:06
-
00:02
- 18 мая 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:40
-
23:24
-
23:21
-
23:00
-
22:58
-
22:39
-
22:31
-
22:25
-
22:19
-
21:53
-
21:44
-
21:29
-
21:12
-
21:07
-
20:40
-
20:38
-
20:17
-
20:16
-
19:51
-
19:49
-
19:37
-
19:26
-
19:08
-
18:55
-
18:43
-
18:31
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
17:55