Игнашевич — о фильме «Последний танец»: лидер должен тащить за собой партнёров к цели
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от просмотра сериала «Последний танец», посвящённого победе «Чикаго Буллз» в чемпионате НБА сезона-1997/1998 и лидеру команды Майклу Джордану.
«Наглядное пособие для всех спортсменов. Каждый футболист должен ставить только высокую цель. Не только фанатично идти к ней, но и тащить за собой партнёров. Это основа роста любой команды. Только так и никак иначе создаются команды-чемпионы. The last dance — отличный фильм о настоящем спортсмене», — написал Игнашевич на своей странице в «Инстаграме».
«Торпедо», в 27 матчах набрав 53 очка, финишировало на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ из-за досрочного завершения сезона.
Сергей Игнашевич пожарил шашлык по популярным футбольным схемам. Видео
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