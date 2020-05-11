Сергей Игнашевич пожарил шашлык по популярным футбольным схемам. Видео

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич в своём «инстаграме» показал, как готовит шашлык.
При жарке специалист разместил куски мяса особым образом, в результате чего они разместились по популярным футбольным схемам: 4-4-2, 4-2-3-1 и 4-3-3.
Видео доступно на «Чемпионате».
В конце декабря 2019 года Игнашевич продлил контракт с московским клубом. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2023 года. До подписания контракта с «Торпедо» Игнашевич в роли тренера работал только в молодёжной команде ЦСКА. Карьеру игрока Сергей завершил летом прошлого года в статусе футболиста ЦСКА.
Ранее стало известно, что большинство клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона. На данный момент «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства.
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