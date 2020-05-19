«Локомотив» начал переговоры по трансферу Милана Баделя

Как стало известно «Чемпионату» из итальянских источников, московский «Локомотив» начал переговоры о трансфере хорватского полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, права на которого принадлежат «Лацио». С большой долей вероятности, переговоры завершатся успешно.

Бадель перешёл из римского «Лацио» во «Фиорентину» летом 2019 года. Арендное соглашение 31-летнего полузащитника рассчитано до 30 июня 2020 года. Хорватский футболист защищал цвета «Фиорентины» с 2014 по 2018 год. Милан Бадель выступает в составе национальной команды Хорватии с 2010 года.

В сезоне-2019/2020 Бадель принял участие в 19 матчах итальянской Серии А и забил один мяч. Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.