Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в футболе по версии France Football

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей в футболе по версии France Football.
Он также стоит у руля катарской телекомпании beIN Media Group, у которой более 55 млн подписчиков, и занимается подготовкой чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В тройку самых влиятельных людей футбола также входит нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино. При этом не указано, кто их них какое место занимает.
Полный рейтинг самых влиятельных людей в футболе будет опубликован во вторник.
Ранее сообщалось, что Аль-Хелаифи подозревается в мошенничестве, подделке документов, подкупе частных лиц и преступной халатности. По данным следствия, Аль-Хелаифи обвиняется в даче взятки бывшему генеральному секретарю ФИФА Вальке за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира.
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