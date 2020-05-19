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Лингард: в детстве следил за Роналдиньо, Иньестой и Месси

Лингард: в детстве следил за Роналдиньо, Иньестой и Месси
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, какие футболисты ему нравились в детстве.

«Следил за Роналдиньо, Андре Иньестой и Лионелем Месси. Но, конечно, будучи в «Манчестер Юнайтед», я смотрел за игрой Райана Гиггза, Пола Скоулза, Дэвида Бекхэма, Ники Батта, Гари и Фила Невиллов, класса 1992 года.

Смотрел все записи их сезонов у себя дома, поэтому у меня было действительно хорошее понимание того, как они играли. Все они были британцами, они достигли вершины и завоёвывали трофеи.

Тогда я подумал: «Я молод, но в конце концов буду на их месте и хочу знать, как им это удаётся». Класс-92 вдохновил меня в молодости», — приводит слова 27-летнего Лингарда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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