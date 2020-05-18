Экс-форвард «Арсенала»: однажды Венгер сошёл с ума. Он бросал бутылки и ругался

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Жереми Альядьер рассказал, как главный тренер Арсен Венгер кричал на футболистов команды в перерыве выездного матча английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» в 2001 году.

Перед той встречей «канониры» отставали от «красных дьяволов» на 13 очков и отчаянно нуждались в победе, чтобы остаться в борьбе за титул. На перерыв команды ушли при счёте 5:1 в пользу подопечных Алекса Фергюсона. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев — 6:1.

«Арсен просто сошёл с ума. Мы были разбиты в первом тайме. Дуайт Йорк и Энди Коул убивали нас. Тогда я даже не был в команде. Я был 19-м игроком или что-то в этом роде. Когда увидел, что Венгер теряет контроль над собой, подумал: «Ух ты!» Никогда раньше не видел такого.

Он бросал бутылки, они летали по всей раздевалке. Венгер кричал и ругался, хотя обычно никогда так не делает. Он просто сходил с ума. Арсен не акцентировал внимание на каких-то отдельных игроках. Это продолжалось примерно пять минут. Потом он немного успокоился», — цитирует Альядьера Goal.