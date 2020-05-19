Нани: если ты оказывался у Роналду, он мог в любой момент начать с тобой соревноваться

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани поделился воспоминаниями об общении с экс-партнёром по команде форвардом Криштиану Роналду, ныне выступающим за «Ювентус».



«Криштиану был очень конкурентоспособным. Если ты оставался в его доме на день, это значило, что в любой момент он мог начать соревноваться с тобой. У него был бассейн, теннисный корт и стол для пинг-понга. Иногда это просто были словесные соревнования с целью выяснить, кто говорит правду или кто прав по тому или иному поводу. Каждый раз происходил спор, и мы выясняли, кто прав или кто лучше.



Единственным временем, когда мы не играли, была ночь. Тогда мы сидели на диване и общались, а Криштиану просто исчезал, уходя спать», — цитирует Нани пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«Фергюсон уничтожил меня». Нани рассказал, как не реализовал пенальти в игре с «Фулхэмом»