Нани: если ты оказывался у Роналду, он мог в любой момент начать с тобой соревноваться

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани поделился воспоминаниями об общении с экс-партнёром по команде форвардом Криштиану Роналду, ныне выступающим за «Ювентус».
«Криштиану был очень конкурентоспособным. Если ты оставался в его доме на день, это значило, что в любой момент он мог начать соревноваться с тобой. У него был бассейн, теннисный корт и стол для пинг-понга. Иногда это просто были словесные соревнования с целью выяснить, кто говорит правду или кто прав по тому или иному поводу. Каждый раз происходил спор, и мы выясняли, кто прав или кто лучше.
Единственным временем, когда мы не играли, была ночь. Тогда мы сидели на диване и общались, а Криштиану просто исчезал, уходя спать», — цитирует Нани пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
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