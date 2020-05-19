Моратти: все мечтают о Месси, но он не уйдёт из «Барселоны»
Бывший владелец и президент миланского «Интера» Массимо Моратти не верит, что нападающий Лионель Месси покинет «Барселону». Итальянский миллиардер также поделился мнением о возможном переходе форварда чёрно-синих Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб.
«Все мечтают о Месси, но он не уйдёт из «Барселоны». Лео по-прежнему является лучшим футболистом. Что касается Мартинеса, всё будет зависеть от него. Читал, что «Барселона» делает большие предложения «Интеру», от которых трудно отказаться», — приводит слова Моратти Goal со ссылкой Gr Parlamento.
Месси — воспитанник «Барселоны». За основную команду сине-гранатовых аргентинец выступает с 2004 года. Действующий контракт 32-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2021 года.
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