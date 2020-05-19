Эден Азар: рад вернуться на поле. Хочу быть готовым к следующему матчу

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар поделился впечатлениями от возобновления тренировок.

«Рад вернуться на поле и поработать с партнёрами по команде. Теперь нам надо подождать, пока не возобновится сезон. После двух месяцев мне нужно больше заниматься с мячом и выполнять больше физических нагрузок. Я просто хочу быть готовым к следующему матчу.

Стало намного лучше, когда нам разрешили тренироваться в группах до 10 человек. Сейчас мы можем работать так, как привыкли. Первая неделя была немного странной, но теперь всё наладилось. Мы просто хотим быть вместе», — приводит слова Азара Marca.

Эден в нынешнем сезоне из-за травм принял участие только в 10 матчах испанской Примеры. 29-летний бельгиец записал в свой актив 1 гол и 4 результативные передачи.