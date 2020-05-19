Станислав Черчесов рассказал, почему ушёл из «Спартака» в 1995 году

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в 1995 году он покинул московский «Спартак», несмотря на выход клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

«Спасибо, что напомнили о тех незабываемых моментах осени 1995 года, когда мы со „Спартаком“ одержали шесть побед в шести играх Лиги чемпионов. У нас действительно была очень сильная команда с великолепным подбором игроков. И результаты в еврокубковых матчах говорят сами за себя.



Что касается ухода из „Спартака“ после завершения сезона, то не могу говорить за остальных ребят, у меня же ситуация была следующей. Наверняка не все помнят, что в столичную команду я тогда перешёл на короткий срок на правах аренды из дрезденского „Динамо“. После его окончания же немецкий клуб решил продать в меня в „Тироль“ из Инсбрука. С одной стороны, я уезжал из Бундеслиги в более слабый чемпионат, и поначалу это не слишком радовало. С другой — в составе „Тироля“ стал трёхкратным чемпионом Австрии. В этой же стране начал и свою тренерскую карьеру. Так что нисколько не жалею о том, что волею дрезденского „Динамо“ из „Спартака“ я тогда попал в Инсбрук», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.