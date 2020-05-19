АПЛ объявила о шести случаях заражения коронавирусом в трёх клубах

Английская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала результаты первого этапа тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус.
Выявлено шесть положительных результатов теста на COVID-19 у представителей трёх клубов АПЛ. Сообщается, что заражённые игроки и сотрудники клубов будут отправлены на карантин, который продлится семь дней. Имена заразившихся не сообщаются. Всего было протестировано 748 человек.
Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что клубы английской Премьер-лиги приняли единогласное решение продолжить тренировочный процесс с 19 мая.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 4,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 320 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,9 млн.
- 19 мая 2020
-
18:36
-
18:14
-
18:06
-
18:02
-
17:56
-
17:47
-
17:36
-
17:30
-
17:18
-
17:15
-
17:09
-
17:00
-
16:41
-
16:40
-
16:15
-
16:12
-
15:56
-
15:42
-
15:37
-
15:20
-
15:05
-
14:47
-
14:33
-
14:28
-
14:11
-
14:02Юрий Газзаев может возглавить «Аланию» Эксклюзив
-
13:54
-
13:43
-
13:43
-
13:38
-
13:01
-
12:48
-
12:30
-
12:29
-
12:19