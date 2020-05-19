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АПЛ объявила о шести случаях заражения коронавирусом в трёх клубах

АПЛ объявила о шести случаях заражения коронавирусом в трёх клубах
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала результаты первого этапа тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус.

Выявлено шесть положительных результатов теста на COVID-19 у представителей трёх клубов АПЛ. Сообщается, что заражённые игроки и сотрудники клубов будут отправлены на карантин, который продлится семь дней. Имена заразившихся не сообщаются. Всего было протестировано 748 человек.

Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что клубы английской Премьер-лиги приняли единогласное решение продолжить тренировочный процесс с 19 мая.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 4,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 320 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,9 млн.

Клубы АПЛ возобновят тренировки 19 мая
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