«Работать не дают, но зато ЖКХ из дома оплатить могу». Тренер «Махачкалы» – о коронавирусе
Главный тренер «Махачкалы» Руслан Агаларов рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции отразилась на его финансовом благосостоянии.
«Как меня финансово затронул кризис, связанный с коронавирусной инфекцией? Арендатор вот просит не брать денег за аренду. Наверное, пойду ему навстречу. Но коммуналку-то всё равно надо платить, налоги все… Знаете, пару недель назад было очень смешно. Мне пришло сообщение на телефон: сказали, что могу оплачивать коммунальные услуги через СМС и не выходить для этого из дома. Подумал: «Вот люди, конечно! Выйти не дают, работать не дают, но оплатить ЖКХ из дома я могу». Что тут можно сказать?» — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Агаларов – о ситуации в Дагестане: пока живы, держимся, по трупам не ходим
- 19 мая 2020
-
20:15
-
20:08
-
20:05
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
19:35
-
19:15
-
19:12
-
19:05
-
18:55
-
18:50
-
18:36
-
18:14
-
18:06
-
18:02
-
17:56
-
17:47
-
17:36
-
17:30
-
17:18
-
17:15
-
17:09
-
17:00
-
16:41
-
16:40
-
16:15
-
16:12
-
15:56
-
15:42
-
15:37
-
15:20
-
15:05
-
14:47
-
14:33
Партнерский контент