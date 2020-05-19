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«Работать не дают, но зато ЖКХ из дома оплатить могу». Тренер «Махачкалы» – о коронавирусе

«Работать не дают, но зато ЖКХ из дома оплатить могу». Тренер «Махачкалы» – о коронавирусе
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Главный тренер «Махачкалы» Руслан Агаларов рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции отразилась на его финансовом благосостоянии.

«Как меня финансово затронул кризис, связанный с коронавирусной инфекцией? Арендатор вот просит не брать денег за аренду. Наверное, пойду ему навстречу. Но коммуналку-то всё равно надо платить, налоги все… Знаете, пару недель назад было очень смешно. Мне пришло сообщение на телефон: сказали, что могу оплачивать коммунальные услуги через СМС и не выходить для этого из дома. Подумал: «Вот люди, конечно! Выйти не дают, работать не дают, но оплатить ЖКХ из дома я могу». Что тут можно сказать?» — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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