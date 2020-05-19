Агаларов – о ситуации в Дагестане: пока живы, держимся, по трупам не ходим

Главный тренер «Махачкалы» Руслан Агаларов рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане.
«Пока мы живы, держимся. Нельзя сказать, что мы по трупам ходим. Некоторые работают, соблюдают ограничения. Ситуация сложная, у нас много людей, которые лечатся на дому, в больницы обращаются не все. Почему? Больницы были не готовы к такому наплыву людей. Да и люди тоже… В такой ситуации хочется спросить себя: «А что не так сделал я?» Надо было слушать рекомендации врачей и сидеть дома.
У нас при заболеваниях везли в районные больницы или в Махачкалу, если болезнь серьёзная. В сёлах и районах нет оборудования, медикаментов. А в больницах Махачкалы уже мест нет, вот и люди лечатся дома сами – им особо некуда идти! Наверное, так происходит не только в Дагестане. Но смотришь статистику по республике и понимаешь, насколько ситуация плачевная. Мы стараемся самоизолироваться, соблюдаем меры.
Государство виновато в том, что оно не было готово к вирусу. Но и мы тоже виноваты – не восприняли всё серьёзно. Людям казалось, что вирус – это далеко, это неправда. С себя ответственность снимать нельзя», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 19 мая 2020
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