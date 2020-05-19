«Витесс» расстался с тренером, который возглавил клуб после ухода Леонида Слуцкого

Арнемский «Витесс» не будет продолжать сотрудничество с Эдвардом Стюрингом в качестве главного тренера, сообщается на официальном сайте клуба.

Руководство клуба приняло решение пригласить другого специалиста, но Стюринг останется в «Витессе» на другой должности.

«Конечно, я уважаю решение клуба. Как я уже говорил, я хочу быть ценным для «Витесса». Это могла быть роль главного тренера, но есть и другие варианты», — сказал Стюринг.

Стюринг возглавил «Витесс» 30 декабря спустя месяц после увольнения с поста главного тренера российского специалиста Леонида Слуцкого.

Напомним, что чемпионат Нидерландов был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. «Витесс» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице.