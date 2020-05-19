Марко Ройс не сыграет с «Баварией» и может из-за травмы пропустить остаток сезона

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может пропустить остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы, которую получил три месяца назад, сообщает Sport Bild.



По информации источника, 30-летний футболист точно не сыграет в составе дортмундской команды в матчах с «Вольфсбургом» (23 мая) и мюнхенской «Баварией» (26 мая). Кроме того, Ройс может не вернуться на поле до конца возобновившегося сезона.

Ройс выступает в составе дортмундской «Боруссии» с 2012 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги немецкий полузащитник провёл 19 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Дортмундская «Боруссия» набрала в 26 матчах 54 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Лидером соревнований является «Бавария», набравшая в 26 матчах 58 очков.