Глен Джонсон: если игроки не чувствуют себя в безопасности, то не должны выходить на поле

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон подверг критике британское правительство, которое сначала призывало футболистов пойти на снижение зарплат, а теперь хочет, чтобы они поскорее вернулись на поле.

«Считаю, это позор! Как политики могут такое говорить?! Большинство людей любит смотреть спортивные соревнования, и футбол является важной частью. Но это просто возмутительно.

Нельзя просить игроков сначала пойти на снижение зарплат, а затем требовать от них поскорее вернуться на поле. Все хотят, чтобы спорт вернулся, но мы говорим о людях, которые продолжают умирать. Речь не о том, чтобы сидеть на диване и смотреть обычные спортивные соревнования.



Сейчас мы все находимся в кризисе, а это гораздо важнее, чем спорт. Если игроки не чувствуют себя в безопасности, они не должны возвращаться на поле", — приводит слова Джонсона Daily Mail.