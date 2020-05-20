«Атлетико» включился в борьбу с «Арсеналом» и «Барселоной» за Курзава
Защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Sport.es.
По данным источника, в услугах футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Арсенала» и «Барселоны».
Также мадридский клуб в качестве усиления рассматривает Первиса Эступиньяна («Уотфорд»), Райана Айт-Нури («Анже») и Кристиана Ансальди («Торино»).
Курзава перешёл в «ПСЖ» летом 2015 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (девять — в основном составе), в которых забил один гол и получил четыре жёлтые карточки. Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает 30 июня 2020 года.
Курзава может перейти в «Барселону»
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