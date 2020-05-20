Бывший клуб Леонида Слуцкого потребовал досрочно завершить сезон в Чемпионшипе

Английская футбольная лига, в которую входят Чемпионшип, а также первая и вторая лиги, столкнулась с непониманием со стороны ряда клубов после заявления о намерении доиграть нынешний сезон.
Как сообщает The Telegraph, «Халл Сити» направил в лигу письмо, в котором опротестовал решение и потребовал завершить кампанию досрочно. «Тигры» считают, что спортивный принцип в турнире оказался под угрозой, а их вице-президент заявил, что намерен проголосовать против изменений в правилах продления контрактов, истекающих 30 июня. Отмечается, что аналогичной позиции придерживаются ещё три клуба Чемпионшипа.
Нынешний розыгрыш второго по силе дивизиона Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. «Халл», набрав 41 очко в 37 турах, занимает 21-е место в турнирной таблице первенства, находясь в двух очках от зоны вылета.
Напомним, в 2017 году пост главного тренера «Халл Сити» занимал российский специалист Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский «Рубин».
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