Тибо Куртуа: «Реал» продолжит сражаться за титул Примеры

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от возобновления тренировочного процесса.

«Все в «Реале» ждут возобновления сезона. Мы продолжим сражаться за титул Примеры. После двухмесячной паузы очень ждали возможности снова тренироваться вместе. Всегда приятно возвращаться на нашу базу.

Занятия дома — это совершенно другое, но думаю, все хорошо справились. Все в команде выполняли указания тренера и поддерживали форму. Голкиперам повезло чуть больше, поскольку на прошлой неделе нам разрешили работать со своим наставником.

На этой неделе возобновились занятия в небольших группах. Теперь одноклубники могут наносить удары по нашим воротам. Это уже больше похоже на настоящую тренировку», — приводит слова Куртуа Goal со ссылкой на клубное телевидение «сливочных».