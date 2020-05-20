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Тибо Куртуа: «Реал» продолжит сражаться за титул Примеры

Тибо Куртуа: «Реал» продолжит сражаться за титул Примеры
Футбол / Испания 0

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от возобновления тренировочного процесса.

«Все в «Реале» ждут возобновления сезона. Мы продолжим сражаться за титул Примеры. После двухмесячной паузы очень ждали возможности снова тренироваться вместе. Всегда приятно возвращаться на нашу базу.

Занятия дома — это совершенно другое, но думаю, все хорошо справились. Все в команде выполняли указания тренера и поддерживали форму. Голкиперам повезло чуть больше, поскольку на прошлой неделе нам разрешили работать со своим наставником.

На этой неделе возобновились занятия в небольших группах. Теперь одноклубники могут наносить удары по нашим воротам. Это уже больше похоже на настоящую тренировку», — приводит слова Куртуа Goal со ссылкой на клубное телевидение «сливочных».

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