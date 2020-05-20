Тибо Куртуа: «Реал» продолжит сражаться за титул Примеры

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от возобновления тренировочного процесса.
«Все в «Реале» ждут возобновления сезона. Мы продолжим сражаться за титул Примеры. После двухмесячной паузы очень ждали возможности снова тренироваться вместе. Всегда приятно возвращаться на нашу базу.
Занятия дома — это совершенно другое, но думаю, все хорошо справились. Все в команде выполняли указания тренера и поддерживали форму. Голкиперам повезло чуть больше, поскольку на прошлой неделе нам разрешили работать со своим наставником.
На этой неделе возобновились занятия в небольших группах. Теперь одноклубники могут наносить удары по нашим воротам. Это уже больше похоже на настоящую тренировку», — приводит слова Куртуа Goal со ссылкой на клубное телевидение «сливочных».
- 20 мая 2020
-
11:28
-
11:16
-
11:06
-
10:53
-
10:51
-
10:25
-
10:24
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:35
-
09:34
-
08:30
-
08:22
-
07:46
-
07:33
-
07:16
-
07:01
-
05:54
-
05:42
-
05:20
-
04:43
-
04:12
-
03:23
-
02:54
-
02:36
-
02:02
-
01:33
-
00:53
-
00:35
-
00:28
-
00:23
- 19 мая 2020
-
23:58