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В Ереване украли статуи Никиты Симоняна и ещё трёх тренеров

В Ереване украли статуи Никиты Симоняна и ещё трёх тренеров
Футбол / Прочие турниры 0

В Ереване неизвестные украли статуи из скульптурной группы «Арарат-73», которая расположена рядом со стадионом «Раздан», сообщает «Арменпресс».

Памятник был установлен в 2016 году в память о победах «Арарата». В 1973 году команда стала чемпионом СССР и завоевала Кубок страны.

Как уточняет «РБК-Спорт», из композиции были украдены статуи тренера команды Никиты Симоняна и членов клуба Роберта Цагикяна, Оника Абраамяна и Арутюна Кегеяна.

Никита Симонян также известен по выступлению за «Спартак» в период с 1949 по 1959 год и является лучшим бомбардиром клуба. На его счету 160 голов в составе красно-белых. С московским клубом он четыре раза выигрывал чемпионат СССР. В «Спартаке» Симонян впоследствии начал тренерскую карьеру и возглавлял команду с 1960 по 1965 и с 1967 по 1972 год.

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