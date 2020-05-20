Михаил Вартапетов: если люди работают на заводе, почему нельзя тренироваться и играть?

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о решении возобновить нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги начиная с 21 июня.



«Возобновление РПЛ – очень важный психологический шаг. Мы ведь не первые возвращаем футбол. Надо учиться жить с этим вирусом и возвращаться к нормальной жизни. Да, играть будут без зрителей – это немного другой вид спорта по эмоциональному накалу, но футболисты ведь тоже соскучились по игре. Условия для всех будут равными.



Если бы это была особо опасная инфекция, которая вызывала огромную летальность, то рисковать было бы неразумно. Но мы видим, что большинство людей переносят этот вирус либо легко, либо бессимптомно. Поэтому я и говорю, что надо возвращаться к нормальной жизни. Разрешена деятельность различных предприятий, учреждений, строек. Футбольный клуб — это такое же учреждение. Если люди приходят работать на заводе, то почему они не могут приходить тренироваться и играть на открытом воздухе? Здесь рисков ни больше, ни меньше, чем на любом другом предприятии.



Когда можно ждать зрителей на трибунах? Надеюсь, что это будет где-то в конце лета. Один из критериев, по которому всё будет понятно, – отсутствие роста числа заражённых на протяжении пары недель», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Полное интервью с Михаилом Вартапетовым доступно на «Чемпионате».