«Почти не выходил из дома». Игрок «Уотфорда» рассказал о заражении коронавирусом

Защитник «Уотфорда» Эдриан Мариаппа в интервью The Telegraph признался, что он заразился коронавирусом.
«С тех пор как я узнал о положительном результате своего теста, пытаюсь понять, откуда у меня коронавирус. Это был большой сюрприз, потому что я почти не выходил из дома, только тренировался на улице и изредка гулял с детьми.
В основном я просто сидел дома и поддерживал форму. Веду очень размеренный образ жизни, никаких вечеринок и всего такого. Поэтому я правда не знаю, как заразился. Как и большинство людей, еду в основном заказывал, несколько раз моя девушка ходила в супермаркет.
Это страшновато. Ты можешь чувствовать себя абсолютно нормально и не выходить из дома, но всё же заразиться. Если бы я не вернулся к тренировкам и не прошёл этот тест, то никогда бы не узнал, что у меня есть вирус. Я бы просто продолжал жить как обычно. Это довольно странно", — приводит слова Мариаппы Sky Sports.
Ранее в «Уотфорде» было зафиксировано три случая заражения коронавирусной инфекцией. Некоторые футболисты «Уотфорда», включая капитана команды Троя Дини, отказываются выходить на командные тренировки, чтобы не заразиться и позже не принести вирус домой.
- 20 мая 2020
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