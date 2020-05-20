Сёмин: Гончаренко — талантливый парень, много сделавший для развития российского футбола

Наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о решении ЦСКА продлить контракт с главным тренером Виктором Гончаренко.

«Я хочу поздравить Гончаренко. Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришёл в российский футбол и очень многое сделал для его развития», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством коллектив завоевал Суперкубок России и дважды становился серебряным призёром чемпионата страны. В ходе своей карьеры специалист также тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу».



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

Напомним, что контракт Сёмина с «Локомотивом» действует до 31 мая и клуб решил не продлевать соглашение.