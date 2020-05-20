Талалаев: сначала крикуны пытались создать мне имидж скандалиста, теперь — стяжателя

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он просил миллиард рублей у губернатора Московской области Андрея Воробьева для выступлений команды в Премьер-лиге.

«Тренер тренирует и отвечает за результат! О бюджетах и финансах говорят руководители клуба и функционеры. О суммах спрашивайте у них. Удивительно, что серьёзное издание фантазирует, используя прямую речь. Но интересно прослеживается связь: сначала приближенные к клубу крикуны, пытались создать мне имидж скандалиста, теперь стяжателя. Убогенько, но забавно. Что будет дальше?» — написал Талалаев в своём «инстаграме».

Напомним, что «Химки» финишировали на втором месте в ФНЛ, так как сезон в первенстве был завершён досрочно. Таким образом, подмосковный клуб завоевал путёвку в РПЛ.