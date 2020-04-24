«Гнусно и непрофессионально». Талалаев ответил Кикнадзе

Российский тренер Андрей Талалаев ответил на критику со стороны генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.



Ранее Талалаев заявил, что в «Локомотиве» знали о проблемах с сердцем у защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, скончавшегося 20 апреля в возрасте 22 лет. Кикнадзе затем сказал, что «есть те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и личных корыстных интересов пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом».



«Ещё раз выражаю соболезнования семье Иннокентия. Удивлён неадекватному высказыванию гендиректора «Локомотива» в адрес людей, честно сказавших правду о трагедии. Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально. Но ему теперь с этим жить», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Селюк: Кикнадзе придётся до конца жить с тем, что Самохвалов погиб по его вине