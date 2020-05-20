Г. Иванов: я бы не выписал Фролову штраф. У нас свободная страна, все говорят, что хотят

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о словах голкипера самарских «Крыльев Советов» Евгении Фролове, который подверг критике правительство Российской Федерации.



«Выписал бы я игроку «Урала» штраф в 1,5 миллиона рублей за высказывание, как у Фролова? Я считаю, что это дело каждого гражданина. За что я ему должен выписать штраф? Это его мнение. У нас свободная страна. Все говорят, что хотят. Нет, я бы не выписал за такое штраф. Надо руководителям нашим быть мудрей. Надо сесть поговорить, объяснить, его точку зрения выслушать. Зачем эту историю раздули? Я не верю в штраф, потому что Шишкова я знаю хорошо», — ответил Иванов на вопросы читателей канала E1 в YouTube.