Г. Иванов: я бы не выписал Фролову штраф. У нас свободная страна, все говорят, что хотят
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о словах голкипера самарских «Крыльев Советов» Евгении Фролове, который подверг критике правительство Российской Федерации.
«Выписал бы я игроку «Урала» штраф в 1,5 миллиона рублей за высказывание, как у Фролова? Я считаю, что это дело каждого гражданина. За что я ему должен выписать штраф? Это его мнение. У нас свободная страна. Все говорят, что хотят. Нет, я бы не выписал за такое штраф. Надо руководителям нашим быть мудрей. Надо сесть поговорить, объяснить, его точку зрения выслушать. Зачем эту историю раздули? Я не верю в штраф, потому что Шишкова я знаю хорошо», — ответил Иванов на вопросы читателей канала E1 в YouTube.
Жена Песьякова — о Фролове: футболисты на рабов не смахивают, грех жаловаться
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