Агент Жоржиньо: мне не звонили из «Ювентуса»
Жоао Сантос, агент полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо, прокомментировал информацию, что его клиентом интересуется «Ювентус».
«Ювентус» является одним из лучших клубов в Европе. Любой футболист хотел бы играть за них. Но спортивный директор Паратичи мне не звонил. У Жоржиньо осталось ещё три года контракта с «Челси». У него всё хорошо в Лондоне. Но я читалв газетах об интересе «Ювентуса», — приводит слова Жоржиньо Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.
Ранее сообщалось, что видеть Жоржиньо в «Ювентусе» хочет главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри, который работал с ним в «Челси».
В нынешнем сезоне 28-летний Жоржиньо провёл 26 матчей в чемпионате Англии, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
«Челси» хочет получить за Жоржиньо € 70 млн
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